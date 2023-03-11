Можлива загибель цивільних: Росія готує масштабну провокацію на кордоні України з Білоруссю – ГУР

Росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, 11 березня планується організація теле-радіомосту та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.

“Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ”, – йдеться у дописі ГУР.

В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.