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Meta запустить нову соцмережу для конкуренції з Twitter і Mastodon


Meta запустить нову соцмережу P92 для конкуренції з Twitter і Mastodon. Представник американської Meta, що володіє Facebook, повідомив про роботу компанії над новою децентралізованою соцмережею, аналогічною Twitter і Mastodon.

Така концепція соцмереж та їхніх нативних додатків стала популярною після масового переходу користувачів Twitter до його конкурента Mastodon. Тепер такий самий ресурс хоче створити і Meta.

Називатися ця соцмережа буде P92, курирувати розробку доручено главі Instagram Адаму Моссері.

11 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, США

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