Meta запустить нову соцмережу для конкуренції з Twitter і Mastodon



Meta запустить нову соцмережу P92 для конкуренції з Twitter і Mastodon. Представник американської Meta, що володіє Facebook, повідомив про роботу компанії над новою децентралізованою соцмережею, аналогічною Twitter і Mastodon.

Така концепція соцмереж та їхніх нативних додатків стала популярною після масового переходу користувачів Twitter до його конкурента Mastodon. Тепер такий самий ресурс хоче створити і Meta.

Називатися ця соцмережа буде P92, курирувати розробку доручено главі Instagram Адаму Моссері.