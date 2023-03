У США проголосували за розсекречення даних щодо походження COVID, Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом » Конгресс США намерен в ближайшее время признать «Группу Вагнера» террористической Политики и эксперты в Вашингтоне говорят, что обозначение наемников Евгения Пригожина как террористов откроет много путей ограничения их деятельности в различных регионах мира В обеих палатах Конгресса, Сенате и Палате представителей, крепнет решимость признать «Группу Вагнера» – российских наемников, являющихся, согласно многим сообщениям, основной боевой силой агрессии РФ против Украины – «иностранной террористической организацией». Многие сенаторы и конгрессмены считают, что недавнее решение Белого дома назвать «вагнеровцев» транснациональной преступной группировкой является важным, но недостаточным шагом в противодействии Вашингтона российским наемникам, развившим активность на пространстве Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. В обеих палатах сейчас находятся на рассмотрении законопроекты «О привлечении к ответственности российских наемников» (Holding Accountable Russian Mercenaries Act, сокращенно HARM Act), прямо именующие подопечных «кремлевского повара» Евгения Пригожина террористами, и у этих документов есть большая поддержка. Об этом было сказано на слушаниях, прошедших 9 марта в Хельсинкской комиссии США, которая представляет Соединенные Штаты в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяя членов Сената и Палаты представителей от обеих партий. Нынешний председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен-республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон (Joe Wilson), открывая слушания, заявил, что ЧВК «Вагнер» является очевидной угрозой безопасности мирных стран именно из-за своих террористических методов: «”Группа Вагнера” широко применяла террор, совершая акты политического насилия, приведшие к резне тысяч мирных жителей и массовым зверствам, как в Буче в Украине, так и в Мали. Куда бы ни приходил “Вагнер”, вскоре следуют зверства. Наемники массово насилуют, грабят, похищают, пытают и эксплуатируют. Они убивали и запугивали журналистов. Их обвиняют в установке противопехотных мин в городах и на атомных электростанциях, и даже в использовании нервно-паралитическими веществ в Ливии». «Если кто-то смотрел пропагандистские видеоролики, из-за которых ЧВК “Вагнер” получила прозвище «кровавая кувалда Путина», то они на самом деле ничем не отличаются от видеороликов, на которых [самопровозглашенное] “Исламское государство” обезглавливает своих пленников», – добавил председатель Хельсинкской комиссии США. Террор и страх Террористический характер деятельности ЧВК «Вагнер» подтвердила в своем выступлении свидетельствовавшая на слушаниях Джастина Гудзовска (Justyna Gudzowska), директор по политике в отношении незаконных финансовых средств расследовательской организации The Sentry и бывший эксперт Совета безопасности ООН по ИГ и «Аль-Каиде»: «”Группа Вагнера” участвовала в насильственных переселениях людей, они убили тысячи гражданских лиц. Они выполняли приказы о “зачистке” целых территорий, якобы находившихся под контролем мятежников, в результате чего совершались зверства в отношении мирного населения, включая женщин и детей. В совместном расследовании телекомпании CNN и нашей организации The Sentry доказано, что во время инцидента в Бамбари (Центрально-Африканская Республика) в феврале 2021 года “вагнеровцы” без разбору убивали гражданских лиц, укрывавшихся в мечети и вокруг нее… В некоторых случаях “группа Вагнера” выполняла приказ “убить всех и не оставлять следов”». Джастина Гудзовска также свидетельствовала, что ЧВК «Вагнер» «зачищала» территории с шахтами для добычи полезных ископаемых после того, как власти ЦАР отбирали лицензии на эти шахты у представителей третьих стран и отдавали их подопечным Пригожина. «Вагнеровцы», по ее словам, казнили местных жителей, чтобы создать у населения чувство страха и дать понять, что к шахтам теперь нельзя подходить. «Описывая операции “Группы Вагнера” в ЦАР для расследования The Sentry, местные жители описывали их фразой “террор и страх” – заключила специалист по борьбе с преступными деньгами, заявив, что она поддерживает обозначение «вагнеровцев» как «иностранной террористической организации». Новые возможности преследования Если «группа Вагнера» будет официально признана властями США «иностранной террористической организацией», то возможностей пресечь ее деятельность появится гораздо больше. Так считает другой участник слушаний в Конгрессе, директор Центра по вопросам терроризма и экстремизма в Мидлберрийском Институте международных исследований в Монтеррее Джейсон Блазакис (Jason Blazakis): «Сфера действия статуса “иностранная террористическая организация” (ИТО) является гораздо более обширной, чем статуса “транснациональная преступная группа”, и ИТО работает по экстерриториальному принципу. Если кратко, то этот статус всерьез усилит давление правоохранительных органов на деятельность “группы Вагнера” и предотвратит любой допуск этой организации на территорию США». «Также у такого определения есть неявные плюсы, – продолжил Джейсон Блазакис, – например, сдерживающий эффект. Сама мысль о том, что им придется иметь дело с теми, кто официально признан террористами, будет удерживать страны и режимы от сотрудничества с “группой Вагнера” в сфере предоставления так называемых услуг безопасности. Также это может поменять планы тех, кто уже имеет дело с этой группой… Кроме того, основываясь на своем опыте, я могу сказать, что структуры безопасности США выделяют больше средств на борьбу с терроризмом, нежели с преступными организациями». Третий свидетель на слушаниях, юрист Джэйсон Райт (Jason Wright), суммируя то, что сказали его коллеги, заявил: «Глобальная война с терроризмом не завершена – мы просто открываем новую ее главу. Возникла новая угроза: мир смотрит на Пригожина, реального злодея из фильмов о Джеймсе Бонде. Он накачивает свои амбиции в мировом масштабе, чтобы навредить международному миру и безопасности посредством своей террористической организации, “группы Вагнера”. Признание этой группы в качестве ИТО поможет изолировать Пригожина и его террористическую сеть, защитить американцев и других людей, а также предотвратить оказание этим наемникам любых форм поддержки». Законодатели готовы голосовать Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус сообщил участникам слушаний в Хельсинкской комиссии, что его палата проголосует по законопроекту HARM Act уже в скором времени: «Я могу вам доложить, что сейчас мы с лидером [демократического большинства в Сенате] Чаком Шумером ведем дело к конкретной дате, когда Сенат проголосует закон о признании “группы Вагнера” иностранной террористической организацией. И я отдаю должное сенатору Ричарду Блюменталю, который сидит здесь рядом со мной, а также сенатору-республиканцу Линдси Грэму. Недавно мы были в Киеве, и одним из главных наших выводов из этой поездки стало заключение, что это нужно сделать поскорее. Я надеюсь, что это будет сделано в скором времени». Другие сенаторы в ходе слушаний также говорили о том, что голосование может произойти уже на следующей неделе. Джейсон Блазакис: Конгресс своими шагами может ускорить признание «вагнеровцев» террористами В интервью Русской службе «Голоса Америки» Джейсон Блазакис заявил, что сам факт рассмотрения Конгрессом двух законопроектов о признании наемников Пригожина террористами может подвигнуть Госдепартамент на собственные решения: «Даже потенциальное принятие Сенатом и Палатой представителей таких законопроектов может повысить важность этого вопроса для Госдепартамента, потому что у него будет гораздо меньше легальных путей обойти такое решение. В Госдепе захотят что-то сделать сами до того, как любой из этих законов будет принят и подписан президентом. Так что, давление Конгресса точно, так сказать, вдохновит исполнительную власть, и, в частности Госдепартамент, на то, чтобы самим сделать некие шаги». «Если же закон будет принят и подписан до всех этих возможных шагов исполнительной власти (я буду сильно удивлен, если президент Байден его не подпишет, поскольку “группа Вагнера” уже находится под рядом наших санкций), то там будет прямо записано, что в течение буквально нескольких дней Госдепартаменту предписывается отнести “группу Вагнера” к иностранным террористическим организациям со всеми вытекающими последствиями» – пояснил эксперт. Далее, по словам Джейсона Блазакиса, дипломатам США «будут предстоять поездки через океан с тем, чтобы усилить давление на страны Африки, которые сотрудничают с “группой Вагнера”, а также поговорить с представителями тех стран, которые только рассматривают такую возможность». «Во втором случае решение о признание “вагнеровцев” террористами может послужить хорошим упреждающим шагом», – уверен Джейсон Блазакис.