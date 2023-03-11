Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, — генерал Кривонос

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«З моєї точки зору Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, тому що ми також втрачаємо свої сили. Бої вже йдуть по околицях міста. А чи буде користь у тому, що ми зараз кинули туди хлопців Сил спеціальних операцій? Я розумію, ситуація повторюється того, що було у Севєродонецьку і Лисичанську. Ми починаємо забивати цвяхи мікроскопом. Краще Сили спеціальних операцій зберегти на майбутні наступальні операції, і це буде значно більша користь», — зауважив генерал ЗСУ.

Сергій Кривонос зазначив, що у даній ситуації нам треба зробити правильні висновки та покращити підготовку нашої піхоти.

«Бахмут треба було вже залишити й відійти на підготовлені рубежі поза містом. З урахуванням тієї місцевості, яку я добре знаю за попередні роки війни, там можна було обладнати чудову лінію оборони та спокійно тримати ворога, щоб надалі не допустити його наступу вже поза межами Бахмуту», — сказав Кривонос.