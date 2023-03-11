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Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, — генерал Кривонос

Сергій Кривонос
Сергій Кривонос, генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО ЗСУ(2016—2019 рр.), ексзаступник секретаря РНБО, вважає, що Бахмут треба було залишити й відійти на підготовлені рубежі поза містом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«З моєї точки зору Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, тому що ми також втрачаємо свої сили.  Бої вже йдуть по околицях міста. А чи буде користь у тому, що ми зараз кинули туди хлопців Сил спеціальних операцій? Я розумію, ситуація повторюється того, що було у Севєродонецьку і Лисичанську. Ми починаємо забивати цвяхи мікроскопом. Краще Сили спеціальних операцій зберегти на майбутні наступальні операції, і це буде значно більша користь», — зауважив генерал ЗСУ.

Сергій Кривонос зазначив, що у даній ситуації нам треба зробити правильні висновки та покращити підготовку нашої піхоти.

«Бахмут треба було вже залишити й відійти на підготовлені рубежі поза містом. З урахуванням тієї місцевості, яку я добре знаю за попередні роки війни, там можна було обладнати чудову лінію оборони та спокійно тримати ворога, щоб надалі не допустити його наступу вже поза межами Бахмуту», — сказав Кривонос.

11 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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