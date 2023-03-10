Война с TikTok: в США задумались о полной блокировке популярного приложения

7 марта группа сенаторов представила двухпартийный законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. На прошлой неделе Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса одобрил похожий законопроект.

Ранее Белый дом дал госструктурам США 30 дней на полное удаление приложения TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники. Новые правила затронут лишь рабочее оборудование.

Более 20 штатов США, Канада, а также политические структуры Евросоюза также запретили загрузку TikTok на государственные устройства.

По мнению американских чиновников, TikTok может представлять угрозу национальной безопасности.

«Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу TikTok, и приложений, подобных TikTok. Мы выражаем обеспокоенность по поводу ряда стран, включая Китай, поскольку они стремятся использовать цифровые технологии и данные американцев, чтобы нанести вред и создать риск для нашей национальной безопасности, это очевидно», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Одной из основных проблем в США видят сбор личных данных пользователей, которые Пекин может использовать в своих интересах.

«Данные о конкретном пользователе, даже такие простые, как данные о его местонахождении, могут быть использованы для сбора любой информации и могут служить способом доступа не только к личной информации, но и к информации организаций, которые являются частью критической инфраструктуры страны, — объясняет директор Института информационной безопасности при Университете Джонса Хопкинса Энтон Дэбура. — Определение критической инфраструктуры существенно отличается от того, как его представляют большинство людей. Оно включает не только военные объекты и атомные электростанции, но и банки, финансовые учреждения, предприятия пищевой промышленности, биотехнологические компании, образовательные учреждения и множество других организаций, где можно получить конфиденциальную информацию. Просто зная, какие места вы посещаете, неприятели могут заинтересоваться вами. Например, вы работаете в крупном финансовом учреждении, в которое они хотели бы проникнуть. И таким образом они могут задействовать фишинговые атаки через электронную почту или текстовые сообщения, чтобы проникнуть в ваши мобильные устройства или другие гаджеты».

Однако, далеко не все в США рады перспективе запрета TikTok. В частности, правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) написала открытое письмо в Конгресс, в котором призвала не блокировать работу соцсети в стране. По мнению старшего советник ACLU по политическим вопросам Дженны Левентофф, законопроект нарушает право американцев на свободу выражения.

«Этот законопроект, представленный конгрессменом Макколом, функционально запретит TikTok для более чем 100 миллионов американцев, которые регулярно используют это приложение, чтобы свободно выражать свое мнение, вести политическую агитацию, художественно самовыражаться, читать новости — то есть делать вещи, которые защищены Первой поправкой. И наша организация не может оставаться в стороне, потому что мы считаем, что этот закон нарушает Первую поправку. Он ущемляет права на свободу слова людей по всей стране», — считает Левентофф.

Помимо этого, блокировка TikTok, скорее всего, будет классифицирована судами как нарушение Конституции США, полагает профессор права Джорджтаунского университета Анупам Чэндр, специализирующийся на вопросах технологий:

«В данном случае встает вопрос «Имеет ли правительство США конституционные полномочия запрещать деятельность онлайн-издателей»? TikTok публикует много информации. Это вопрос о власти над платформами, на которых мы выражаем свое мнение. Это отличается от контроля правительства над другими технологиями — оборудованием, беспилотниками и так далее. Я подозреваю, что суды весьма скептически отнесутся к запрету такого рода. Однако, это сложный вопрос. Потому что угрозу национальной безопасности суды, несомненно, также учтут. Но, с другой стороны, это существенное ущемление свободы слова. Правительство еще не доказало, что Китай собирает данные на основе этого приложения или, что китайское правительство посылает пропаганду через TikTok. Однако шум о запрете может быть полезен, чтобы заставить Bytedance продать TikTok американской компании. И это, возможно, то, на что надеются политики».

TikTok — далеко не единственная платформа, которая занимается сбором данных пользователей. По мнению экспертов, необходим аудит этих платформ, а также внедрение соответствующих мер безопасности и систем сдержек и противовесов.