В возрасте 107 лет скончался один из основателей израильских ВВС

В пятницу 03.03.23 в возрасте 107 лет скончался полковник (в отставке) Александр (Алекс) Зилони, один из основателей Авиационной службы организации «Хагана» и ВВС Израиля, первый командир базы ВВС Тель-Ноф (в те годы – Экрон).

Алекс Зилони родился в 1916 г. в Польше в семье Бернара и Полины Зилони. В 1921 г. семья репатриировалась в Землю Израиля, Алекс учился в гимназии в Иерусалиме, которую окончил в 1934 г. В 1934 г. присоединился к организации «Хагана» в Иерусалиме, служил в мобильном подразделении «hа-Нодедет», созданную Ицхаком Саде. В 1936 г. отправился в Англию для изучения авиационной инженерии. С началом Второй Мировой войны добровольцем пошёл в ВВС Великобритании. Вначале был техником, далее прошёл офицерский курс и различные технические курсы. Служил в различных подразделениях ВВС. В 1943 г. был направлен в Канаду вместе с Лётной школой ВВС, где командовал различными техническими подразделениями и принимал участие в испытаниях авиатехники. В 1944 г. вернулся в Великобританию, получил должность в навигационном подразделении в Ирландии. По собственной просьбе, был переведен в Землю Израиля на базу Экрон, впоследствии стал её командиром. В 1946 г. служил в Александрии в Египте, а затем в Аль-Хабания в Ираке. Дослужился до звания Squadron leader.