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В возрасте 107 лет скончался один из основателей израильских ВВС

В пятницу 03.03.23 в возрасте 107 лет скончался полковник (в отставке) Александр (Алекс) Зилони, один из основателей Авиационной службы организации «Хагана» и ВВС Израиля, первый командир базы ВВС Тель-Ноф (в те годы – Экрон).

 

Алекс Зилони родился в 1916 г. в Польше в семье Бернара и Полины Зилони. В 1921 г. семья репатриировалась в Землю Израиля, Алекс учился в гимназии в Иерусалиме, которую окончил в 1934 г.

В 1934 г. присоединился к организации «Хагана» в Иерусалиме, служил в мобильном подразделении «hа-Нодедет», созданную Ицхаком Саде. В 1936 г. отправился в Англию для изучения авиационной инженерии. С началом Второй Мировой войны добровольцем пошёл в ВВС Великобритании. Вначале был техником, далее прошёл офицерский курс и различные технические курсы. Служил в различных подразделениях ВВС. В 1943 г. был направлен в Канаду вместе с Лётной школой ВВС, где командовал различными техническими подразделениями и принимал участие в испытаниях авиатехники. В 1944 г. вернулся в Великобританию, получил должность в навигационном подразделении в Ирландии. По собственной просьбе, был переведен в Землю Израиля на базу Экрон, впоследствии стал её командиром. В 1946 г. служил в Александрии в Египте, а затем в Аль-Хабания в Ираке. Дослужился до звания Squadron leader.

В 1947 г. демобилизовался, вернулся в Землю Израиля, закончил гражданский лётный курс. 10.11.47 в рамках организации «Хагана» была создана Авиаслужба. Её начальником стал Йехошуа Эшель, а Алекс Зилони – начальником штаба службы и заместителем Эшеля. В рамках должности Алекс занимался мобилизацией людей, закупкой самолётов и вооружения. Например, он провёл переговоры по закупке изношенных лёгких самолётов «Остер» (Auster J/1 Autocrat, они же AOP 5) на базе Экрон и их перевозке в мастерские Сарона на ремонт 22.01.48.

С провозглашением независимости Израиля стал первым командиром базы Экрон. Участвовал в организации операции «Балак» по переброске вооружений из Европы. Возглавлял центральный офис ВВС в Европе. Среди прочего, Алекс придумал дизайн флага ВВС (первоначально – как флаг базы Экрон).

Демобилизовался из АОИ в звании подполковник, в общей сложности успел выполнить в ВВС 12 разных должностей. Как резервист участвовал в войнах 1956 и 1967 гг. 19.02.21, когда Алексу исполнилось 105 лет, НГШ генерал-лейтенант Авив Кохави присвоил ему звание полковник, как знак признательности вклада Алекса в развитие АОИ и Израиля в целом.

В 1953 г. завершил строительство дома в квартале Цахаля на северо-востоке Тель-Авива (о слова ЦАХАЛь – АОИ; квартал был создан в 1951 г. специально для служащих АОИ и других сил безопасности). Далее продолжал жить в Тель-Авиве на протяжении всех лет жизни. В том же 1953 г. женился на Мирьям Глик (1923-1990), зубном враче, выходце из Швеции, у пары родились 3 дочери. На гражданке c 1960 г. занимался инженерными проектами в области перевозок. Среди прочего, импортировал в Израиль канатные дороги, установленные в Мецаде и Рош-а-Никра.

На пенсии Алекс стал художником-любителем. До 2013 г. возглавлял организацию ветеранов («Игуд hа-Хаялим hа-Мишухрарим бэ-Исраэль»).

10 марта, 2023 | Category: Израиль, Новости

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