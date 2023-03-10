В Італії засудили до 30 років ув’язнення офіцера ВМС, який шпигував на користь РФ

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років ув’язнення офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота, звинуваченого у шпигунстві через те, що він передав секретну інформацію і документи співробітнику посольства Росії в Італії в обмін на гроші.

Про це повідомляє Ansa, пише «Європейська правда».

Судді визнали загальні пом’якшувальні обставини.

Під час свого виступу захисник, адвокат Роберто Де Віта, заявив, що «Бйот не мав жодного шансу захистити себе».

Військова прокуратура Риму просила про довічне ув’язнення.

Під час пред’явлення обвинувачення прокурор реконструював історію, посилаючись також на фотографії, на яких Бйот фотографує екран офісного комп’ютера та низку документів своїм мобільним телефоном.

Серед 19 документів, сфотографованих ним, були секретні документи НАТО, «дуже конфіденційні і один цілком таємний».