Українські захисники знищили 7 човнів російських диверсантів

Упродовж останніх кількох днів Сили оборони поблизу островів у річці Дніпро на Херсонщині знищили 7 човнів російських диверсантів

Про це в етері телемарафону заявила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Днями українські захисники на півдні знищили ціле угруповання човнів із російськими диверсантами, це сталося на Херсонщині, поблизу островів у річці Дніпро.

«Противник обладнав човни навісними моторами, кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів (на Херсонщині — ред.). Ця їхня «акція» була невдалою, адже упродовж трьох днів човни та особовий склад у приблизно 20 осіб повністю знищені», — ствердила вона.

Речниця додала, що ці острови вважаються «сірою зоною»: окупанти намагаються туди висадитися, а Сили оборони вибивають їх звідти.

Нагадаємо, ранком Наталія Гуменюк також повідомила, що нині в Чорному морі немає російських ракетоносіїв, проте рівень загрози залишається, адже ворогу потрібно всього 2-3 години, аби повернути їх.