У Британії через снігопади тисячі водіїв застрягли на дорогах

Сильний снігопад спричинив тривалі затримки на Транспеннінській автомагістралі М62, яка пролягає від Ліверпуля на заході до Галла на сході Англії, в інших частинах Британії також спостерігаються труднощі через негоду.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє BBC.

Національна служба автомобільних доріг повідомила, що дві смуги були закриті поблизу Манчестера, що спричинило багатокілометрові затори.

Десятки користувачів Твіттера описали, як рано вранці у п’ятницю вони провели кілька годин у заторах.

Деякі з постраждалих автомобілістів повідомили, що сильний вітер спричинив занесення снігу назад на смуги, щойно розчищені снігоприбиральною технікою National Highways.

Проблеми на дорогах через снігопади спостерігаються і в південній частині Англії.

Через негоду низку доріг було взагалі закрито.

Потерпають не тільки автомобілісти, а й пасажири залізничного транспорту. Подекуди потяги сильно запізнюються або ж взагалі скасовані через снігопади і повалені дерева на коліях.

В аеропорту Іст-Мідландс зранку у п’ятницю на три години закривали злітно-посадкову смугу.

Через негоду по всій країні було закрито сотні шкіл.

Тривале похолодання спричинене штормом, який французька метеорологічна служба назвала штормом «Лариса».

Метеоролог Метеорологічної служби Джонатан Вотрі каже, що шторм приніс до Британії низький тиск, який знижує температуру, і викликає опади.