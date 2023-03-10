США та союзники заморозили активи російських олігархів на суму понад $58 млрд

Сполучені Штати та союзники заблокували або заморозили активи на понад $58 млрд, що належать російським громадянам чи контролюються ними

Про це повідомив мінфін США.

Зазначається, що за рік повномасштабного вторгнення члени Цільової групи російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) успішно заблокували або заморозили активи росіян, які потрапили під санкції, на суму понад 58 млрд доларів, відстежили такі активи Росії по всьому світу та обмежили доступ підсанкційних громадян РФ до міжнародної фінансової системи.

Зокрема Цільова група забезпечила те, що активи Центрального банку Росії та Російського фонду національного добробуту в юрисдикції США залишалися знерухомленими та не можуть використовуватися для підтримки військових дій РФ проти України.

Крім того, група перша конфіскувала активи підсанкційного громадянина РФ та відкрила шлях до переказу 5,4 млн доларів як іноземної допомоги Україні.