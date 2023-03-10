СБУ оголосила підозри трьом посадовцям ДП «Антонов» за перешкоджання підготовці оборони аеродрому в Гостомелі

СБУ затримала ексгендиректора ДП «Антонова» Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі – суд арештував їх на два місяці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП «Антонов» (ексгенеральному директору ДП «Антонов») Сергію Бичкову, заступнику начальника-начальнику безпеки підприємства Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов» Харченку (заочно).

Кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року. За даними слідства, у січні-лютому 2022 року службові особи ДП «Антонов» перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП «Антонов» та спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд. Це призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 «Мрія».

9 березня 2023 року, проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру.

Разом з тим, 9 березня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.