 
«  
  »

Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

Рада керівників МАГАТЕ переобрала Гроссі на посаду гендиректора організації

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії переобрала Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора організації, передають у п’ятницю західні ЗМІ.

Термін повноважень Гроссі продовжено до 2 грудня 2027 року. Він був єдиним кандидатом на посаду глави МАГАТЕ.

Це другий термін Гроссі на посаді гендиректора МАГАТЕ, він вступив на посаду 3 грудня 2019 року.

«За словами дипломатів, правління Міжнародного агентства з атомної енергії затвердило його повторне призначення шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечень. Рішення підлягає затвердженню Генеральною конференцією МАГАТЕ, щорічною зустріччю всіх держав-членів, яка проводиться восени», — пише Reuters.

10 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  