Парламент Грузії відхилив закон про «іноагентів» у другому читанні

Про це інформує Грузинська служба Радіо Свободи.
Повідомляється, що під час голосування за проєкт закону про «іноагентів» один депутат віддав голос «За» та 35 народних обранців — «проти».
Законопроєкт зобов’язував неурядові організації та засоби масової інформації, більша частина фінансування яких (не менше 20%) йде з-за кордону, реєструватися як агенти іноземного впливу.
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- Сьогодні, 9 березня, у Грузії почався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт «Про агентів іноземного впливу», а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.
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