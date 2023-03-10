Парламент Грузії відхилив закон про «іноагентів» у другому читанні

Про це інформує Грузинська служба Радіо Свободи.

Повідомляється, що під час голосування за проєкт закону про «іноагентів» один депутат віддав голос «За» та 35 народних обранців — «проти».

Законопроєкт зобов’язував неурядові організації та засоби масової інформації, більша частина фінансування яких (не менше 20%) йде з-за кордону, реєструватися як агенти іноземного впливу.