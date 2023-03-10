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Парламент Грузії відхилив закон про «іноагентів» у другому читанні

грузія
10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні

Про це інформує Грузинська служба Радіо Свободи.

Повідомляється, що під час голосування за проєкт закону про «іноагентів» один депутат віддав голос «За» та 35 народних обранців — «проти».

Законопроєкт зобов’язував неурядові організації та засоби масової інформації, більша частина фінансування яких (не менше 20%) йде з-за кордону, реєструватися як агенти іноземного впливу.

  • Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
  • Сьогодні, 9 березня, у Грузії почався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про «іноагентів». Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт «Про агентів іноземного впливу», а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.
10 марта, 2023 | Category: Мир, Новости

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