Папа Римський назвав війну в Україні «світовою», а себе – «доступним» для переговорів із Путіним

Про це йдеться в публікації Vatican News.

Папа Римський назвав війну в Україні «світовою», пояснивши, що всі великі держави втягнуті в цей конфлікт.

«Ніхто не може сказати, що це не в усьому світі», — наголосив Франциск.

Він нагадав, що все ще готовий говорити з Путіним, про що повідомляв іще на початку повномасштабного вторгнення.

«Він (Путін, — ред.) – освічена людина. На другий день війни я пішов до російського посольства при Святому Престолі, щоби сказати, що я готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені можливість для переговорів. Лавров написав мені спасибі, але зараз не час. Путін знає, що я доступний», — сказав Франциск.

При цьому Папа Римський зазначив, що Путін керується імперськими амбіціями.

«Для імперії властиво ставити нації на другий план», — сказав Франциск.