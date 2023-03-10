Палата представників Бельгії визнала Голодомор геноцидом українців

Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту, визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у п’ятницю, повідомляє «Європейська правда«.

«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: ще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу», — зазначив глава держави у Twitter, подякувавши Бельгії за важливе для кожного українця рішення.

Голосування у Палаті представників Бельгії відбулося у четвер.

Ухвалений текст документа також засуджує «сучасне маніпулювання історичною пам’яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання».