Орбан раптово заявив про перегляд відносин з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна може переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє Bloomberg, угорський посадовець заявив на економічному форумі у Будапешті.

За його словами, Угорщині вигідно підтримувати відносини з Російською Федерацією, бо його країна має енергетичну залежність. Однак відносини Європи й РФ не будуть налагоджені у найближчі роки. Ба більше, він упевнений, що вони можуть взагалі не відновитись.

“Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішній і економічній політиці Угорщини слід добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років”, – зауважив Орбан.

Слід зазначити, що прем’єр-міністра Угорщини неодноразово критикували в Євросоюзі та НАТО через підтримку тісних зв’язків з президентом РФ Володимиром Путіним, а також за спротив санкціям ЄС і постачанню зброї в Україну.