Національна розвідка США — путін готовий воювати роками

У розвідці США вважать, що президент РФ Володимир Путін не хоче прямого зіткнення з силами НАТО, однак задля забезпечення своїх стратегічних інтересів в Україні готовий воювати тривалий час.

Про це, як передає CNN, заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс під час щорічного звіту в Конгресі.

На її думку, російсько-українська війна стала виснажливою, і в ній жодна зі сторін не має остаточної переваги, а тепер Путін, швидше за все, хоче продовжувати її роками.

“Ми прогнозуємо, що цього року російські військові не відновляться настільки, щоб здобути значних територіальних здобутків, але Путін, скоріш за все, розраховує, що час працює на його користь і що продовження війни, зокрема з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки”, – заявила Хейнс.

Водночас в американській розвідці переконані, що Росія не зможе підтримувати навіть той скромний рівень наступальних операцій в Україні, який є, без додаткової обов’язкової мобілізації та сторонніх джерел постачання боєприпасів.

При цьому Хейнс попередила, що потенційному весняному наступу України може завадити скорочення людських резервів і техніки через потребу захищатися від нинішніх російських атак.