Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу

Міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до Ізраїля із закликом про надання допомоги Україні та долучення до «світової архітектури безпеки»
Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони США.
На пресконференції з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом Ллойд Остін висловив Ізраїлю подяку за надання гуманітарної допомоги Україні та участь у «Рамштайні» (контактній групі з питань оборони України). Також, міністр оборони США назвав війну в Україні »переломним моментом історії» та закликав активізуватися всіх союзників та партнерів.
«Країни доброї волі, а особливо наші співвітчизники-демократії, повинні терміново зробити свій внесок, щоб допомогти Україні боротися за її свободу. І ми всі повинні об’єднатися, щоб протистояти похмурому путінському баченню світу, де автократи вирішують, які країни можна знищити», — заявив Остін.
Він також наголосив, що вони з Галантом поговорили щодо поглиблення співпраці США з Ізраїлем та іншими партнерами в регіоні.
«І ми з нетерпінням чекаємо продовження інтеграції Ізраїлю в архітектуру безпеки регіону», — підсумував міністр оборони США.
Галант наголосив, що Ізраїль разом із США «докладає всіх зусиль, щоб допомогти українському уряду захистити свій народ», проте робить це з урахуванням інтересів країни.
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