Китай відправляв Росії деталі для выйськових вертольотів попри санкції

Журналісти отримали митні документи, які свідчать, що у 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, у тому числі воєнного призначення, компанії в РФ, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України передає CNN із посиланням на дані митниць, отримані з двох джерел

Митні документи свідчать, що протягом минулого року, принаймні до середини листопада пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу «повітря-земля», російській фірмі, на яку США наклали санкції через її причетність до війни проти України.

Давній торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів Улан-Уденський авіаційний завод – також продовжував надсилати запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року.

CNN повідомляє, що більшість деталей гелікоптера, що постачалися до РФ, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель чоппера з Росії більше 10 років тому.

Водночас три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався у війні Росії проти України.

Митні записи отримані з двох джерел. Перші дані надані компанією з торгових даних Import Genius, чия інформація зібрана з вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення.