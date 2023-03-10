 
 
  »

Глави МЗС країн G7 і України провели зустріч після ракетної атаки РФ

Міністри закордонних справ країн Групи семи та України провели зустріч після ракетної атаки РФ, щоб обговорити потреби України.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, пише «Європейська правда».

«Після вчорашнього удару Росії по енергосистемі України ми провели зустріч G7+, скликану міністром закордонних справ Японії Хаясі та очолювану держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Енергетична коаліція готова задовольнити нагальні потреби, підготуватися до наступного зимового сезону та інвестувати в довгострокову модернізацію енергетики України», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 9 березня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та кількох областях, були запроваджені стабілізаційні відключення.

Станом на 10 березня у всіх регіонах відновлено енергопостачання.

10 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  