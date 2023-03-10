Bloomberg: Лондон подозревает, что россияне используют Британию для отмывания награбленного в Украине

Британские власти подозревают, что российские граждане могут заниматься отмыванием доходов, незаконно полученных в результате войны в Украине, через принадлежащие им частные компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные — неназванные, но хорошо информированные — источники.

Компании с ограниченной ответственностью, принадлежащие частникам-иностранцам, после прохождения регистрации и внесения в официальный британский реестр лишь изредка подвергаются финансовым проверкам, причем довольно поверхностным.

Например, одна из компаний, упоминаемых Bloomberg, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и числится в судовых реестрах как владелец зерновоза. Это судно, предположительно, используется для незаконного вывоза зерна из Украины и обхода международных санкций. В последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море.

Трое нынешних и бывших сотрудников компании являются гражданами России и указали свои российские домашние адреса. Ни они, ни компания, похоже, не ведут какой-либо деятельности в Лондоне, пишет Bloomberg. Санкции против компании обсуждались, но так и не были введены.

Хотя после вторжения в Украину Британия и ввела в отношении многих российских компаний и частных лиц санкции, многолетние усилия британских властей по привлечению иностранных капиталов привели к тому, что финансовая система страны пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, утверждают источники агентства.

«Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины», — сказал Bloomberg Оливер Буллоу, автор книги об глобальных схемах отмывания денег.