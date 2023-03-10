Американську кіноакадемію закликали скасувати номінації на Оскар фільму «Топ Ган: Меверік»

Світовий конгрес українців закликав Американську кіноакадемію скасувати номінації на Оскар фільму «Топ Ган: Меверік» режисера Джозефа Косинські. Раніше ЗМІ з’ясували, що його, ймовірно, було профінансовано російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.
Про це йдеться у відкритому листі СКУ до президентки Американської кіноакадемії Дженет Янг та членів ради керуючих.
У ньому кіноакадемію просять відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни Росії проти України. Також організаторів просять переглянути прийнятність участі фільму «Топ Ган: Меверік» із Томом Крузом у головній ролі в Оскарі 2023.
|Кадр з фільму «Топ Ган: Меверік»
«Риболовлєв є одним із найбагатших російських олігархів і близьким другом і бізнес-партнером Юрія Трутнєва, віцепрем’єрміністра РФ…Впродовж десятиліть Риболовлєв був найбільшим бізнес-партнером президента Білорусі Олександра Лукашенка… Риболовлєв потрапив під кримінальне розслідування у Монако, Франції та Швейцарії за ймовірну корупцію, як тільки почав скуповувати активи за межами Росії«, – підкреслили у СКУ.
Також у ньому зазначається, що причетність Риболовлєва до фінансування стрічки не афішувалася, тому участь російського олігарха могла спричинити цензуру з боку Кремля.
Крім того, Світовий конгрес українців пропонує організаторам Оскара виступити з заявою про засудження війни в Україні на цьогорічній церемонії.
95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 12 березня. Ведучим церемонії Оскар 2023 стане популярний американський ведучий та комік Джиммі Кіммел. Раніше він вже був ведучим церемонії двічі – у 2017 та 2018 році.
До списку номінантів цьогоріч потрапив українсько-дансько-шведсько-фінський документальний фільм «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters), який розповідає про дитячий притулок у Лисичанську. Він змагатиметься за нагороду в категорії Найкращий документальний фільм.
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