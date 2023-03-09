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Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури від російських обстрілів

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки

Про це Зеленський повідомив на сторінці у телеграм.

«Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом.
Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду. Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ», — йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував силам ППО за вагому роботу, за захист людей.

«Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали», — наголосив президент.

9 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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