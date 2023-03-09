В ООН допустили подлинность видео предполагаемой казни военнопленного

В ООН допустили, что распространившееся в Интернете видео, на котором, предположительно, запечатлена казнь пленного украинского солдата российскими военными, может быть подлинным.

На видео, предположительно, присутствует задержанный украинский комбатант, который стоит в неглубоком окопе. После его слов «Слава Украине!» его расстреливают из автоматического оружия.

«Мы знаем об этом видео, размещенном в социальных сетях, на котором показан украинский солдат вне боевых действий, которого, судя по всему, казнят российские вооруженные силы. На основании предварительной экспертизы мы полагаем, что видео может быть подлинным», – заявила информагентству AFP представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«С момента вооруженного нападения России на Украину год назад Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, включая самочинные казни как российских, так и украинских военнопленных», – добавила она.