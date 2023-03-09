У разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації, якщо загарбники захоплять Бахмут.

Фінансист групи «Вагнер» Євген Пригожин оголосив 8 березня, що російські війська захопили весь східний Бахмут.

І це твердження, йдеться у звіті, відповідає наявним візуальним доказам. ISW оцінював, що 7 березня українські війська завершили контрольований відхід зі східного Бахмута через річку Бахмутка.

За оцінками ISW, станом на 8 березня російські війська займають щонайменше 50 відсотків Бахмута.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, посилять атаки на північному заході та південному заході Бахмута (на північ від Опитного та на південь від Ягідного, відповідно), щоб обійти річку Бахмутку.

Окупанти навряд чи зможуть швидко використати прорив за межі Бахмута, якщо вони захоплять місто.