У НАТО не до кінця розуміють ситуацію: в ЗСУ відреагували на заяву Столтенберга про «падіння Бахмута»

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ заявив в етері телемарафону.

«Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють», — пояснив Сергій Череватий.

Додамо, що вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про імовірність падіння Бахмута найближчими днями.

«Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями», — заявив генсек НАТО.

«Ми маємо подбати, щоби це не стало переломним моментом у війні», — підкреслив пізніше він.