У Євросоюзі відреагували на російську ракетну атаку

Євросоюз засуджує чергову масовану ракетну атаку росії проти України та відповідає на подібні вчинки агресора посиленням допомоги для України як у військовому, так і у цивільному вимірах, зокрема, координацією зусиль з відновлення країни.

Про це у четвер у Стокгольмі перед початком неформальної зустрічі міністрів ЄС з питань розвитку заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Вчора ми обговорювали, як підтримати Україну військовим шляхом, сьогодні ми будемо обговорювати, як підтримати відбудову України. Ця відбудова, дійсно, вже розпочалася, ми надали багато підтримки цивільному населенню, намагалися відновити постачання електроенергії. Сьогодні ми чули погані новини про нову атаку росіян на Запорізьку АЕС, яка була знову від’єднаною від електромережі України”, – сказав Боррель.

Він зауважив, що після сьогоднішньої нічної ракетної атаки російського агресора 40 відсотків населення Києва залишилися без електрики, багато “чорних дір” з’явилися в електричних системах по всій країні. Такі ракетні обстріли демонструють ще раз: росія намагається повністю зруйнувати цивільну інфраструктуру України. Саме тому, як це було обговорено вчора у Стокгольмі під час неформальної зустрічі міністрів оборони європейських країн, ЄС надаватиме Україні засоби для того, щоб вона могла захищатися.

“Сьогодні ми будемо обговорювати також, як ми можемо профінансувати відновлення, як ми можемо скористатися російськими замороженими активами відповідно до міжнародного та європейського законодавства, щоб профінансувати таку відбудову. Ці речі йдуть поряд, вчорашні і сьогоднішні обговорення мають одну й ту саму мету: допомогти Україні, захистити та відбудувати її, підтримати у військовому та цивільному вимірах”, – наголосив високий представник ЄС.

Сьогодні у Стокгольмі під егідою Шведського головування в ЄС відбувається неформальна Рада міністрів із закордонних справ (з питань розвитку). Порядок денний зустрічі включає розгляд проєкту нової Глобальної стратегії ЄС у сфері охорони здоров’я, яка, зокрема, враховуватиме висновки із попередньої пандемії COVID-19 та необхідність підготовки до подібних криз у майбутньому.

Ще одним ключовим пунктом порядку денного зустрічі є координація зусиль ЄС та його країн-членів у середньострокових та довгострокових проєктах з повоєнної відбудови України.