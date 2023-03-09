Трамп заявив, що дозволив би окупувати частину України

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б з Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

В інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Хенніті, коментуючи події в Україні, Трамп нагадав, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала “шведський стіл”.

“А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б”, – пояснив Трамп.

Водночас видання The Daily Beast звернуло увагу на те, що коли ввечері в понеділок Шон Хенніті показав інтерв’ю з Трампом у своїй телевізійній передачі, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити РФ захопити частину території України. Замість цього, невдовзі після того, як Трамп каже: “Я міг би це зробити (провести переговори)”, аудіозапис продовжується на місці, де колишній американський президент нарікає, що “Китай більше не поважає Сполучені Штати”.

Слід зазначити, що раніше Трамп, який наразі є головним претендентом на участь у виборах президента США від Республіканської партії, заявляв, що міг би вирішити війну в Україні за 24 години, влаштувавши особисті переговори Зеленського й Путіна.