Сеул разрешил Польше поставлять Украине гаубицы с южнокорейскими шасси

Правительство Южной Кореи в прошлом году одобрило экспортные лицензии для Польши, которые позволяют ей поставлять Украине гаубицы «Краб», в которых есть южнокорейские компоненты.

Об этом сообщил Reuters чиновник из сферы военных закупок.

Эти комментарии стали первым подтверждением того, что Южная Корея согласилась по крайней мере на косвенную поставку Украине оружейных компонентов для использования в войне против России.

Представители Сеула ранее отказывались давать комментарии по поводу «Крабов», что лишь породило спекуляции по вопросу о том, дала ли Южная Корея официальное согласие или отвернулась от ситуации.

Бюро по контролю за технологиями Управления программы оборонных закупок изучило и одобрило передачу гаубичного шасси южнокорейского производства, сообщил директор отдела Европы и Азии Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль.

«Мы в Управлении программы оборонных закупок изучили всю документацию и возможные проблемы, после чего приняли решение выдать экспортную лицензию Польше», – заявил он Reuters.

Самоходные гаубицы «Краб» производятся польской компанией Huta Stalowa Wola с использованием южнокорейских шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французского артиллерийского 155-миллиметрового орудия и польской системы управления огнем.