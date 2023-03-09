Росія масовано атакувала Україну: є влучання по критичній інфраструктурі, загиблі та постраждалі

Про це передає влада областей.

За даними міністра енергетики Германа Галущенка, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Львівщина

У Золочівському районі Львівської області російська ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, проте її уже загасили.

Наразі відомо про чотирьох загиблих.

«Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди», — наголошує Максим Козицький, очільник Львівської ОВА.

Загалом пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Одеська область

В Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередачі та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області, а також пошкоджені житлові будинки, заявив очільник ОВА Максим Марченко.

«На щастя постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет», — додав Марченко.

За його словами, підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито 6 ракет та один безпілотний літальний апарат.

Харківщина

«У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними», — написав у телеграм мер Харкова Ігор Терехов. Про небезпеку також попередив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Згодом мер Харкова повідомив про проблеми з критичною інфраструктурою: «Під прицілом енергетична інфраструктура. У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. Але ми вистоїмо і все полагодимо».

Олег Синєгубов додав, що ворог завдав близько 15 ударів по місту і області.

«Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється».

Пізніше радниця голови ОВА Наталя Попова заявила, що з приватного будинку, по якому росіяни завдавати удару, рятувальники дістали 2 людей.

«Одна людина отримала допомогу на місці. Одна госпіталізована, стан легкий», — зауважила вона.

Київ та область

За даними Київської міської військової адміністрації станом на 07:30, в Голосіївському районі є влучання в об’єкт інфраструктури.

«Всі служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється. В столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії», — йдеться в повідомленні Сергія Попка, начальника КМВА.

КМВА зазначає, що протягом повітряної тривоги росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння — починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет.

«Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці», — йдеться в повідомленні.

Раніше, що вибухи прогриміли в Голосіївському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Ще один вибух пролунав у Святошинському районі, загорілись автівки.

«Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!»- написав Кличко.

Двоє людей постраждали у Святошинському районі. Загалом звернулися за допомогою троє.

«Медики госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району столиці. Наразі за допомогою звернулися троє людей», — наголосив мер.

Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Раніше в ОВА наголошували, що працює ППО.

Дніпропетровщина

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти зафіксовані у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах, стверджує голова ОВА Сергій Лисак.

Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві постраждали.

Також пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

Житомирщина

Вночі ворог завдав удару по Житомирщині дронами-камікадзе. Було уражено один з об’єктів енергетичної інфраструктури.

«Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу», — повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Жертв та постраждалих попередньо немає.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що після удару ситуація дуже складна. Немає світла та води у більшості будинків, електротранспорт не працюватиме певний час, буде багато обмежень.

А на об’єктах критичної інфраструктури запускають генератори.

Кіровоградщина

За інформацією Андрія Райковича, очільника Кіровоградської ОВА, у Кропивницькому районі є влучення в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці.

Обійшлося без жертв.

Чернігівщина

Українські сили ППО знищили крилату ракету біля Прилук.

«Минула ніч була результативною для Сил оборони Чернігівщини: ППО знищила крилату ракету в районі Прилук», — повідомляє ОК «Північ».

В деяких областях через загрозу для енергосистеми відімкнено електроенергію. А Укрзалізниця повідомляла про знеструмлення ділянок та затримку потягів.

«У зв’язку з ворожою атакою по об’єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози», — зазначало відомство.

З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримувались на понад 1 годину, ще 10 — на понад 30 хвилин.

Зокрема:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Як зауважили працівники УЗ, усі вокзали працюють на висадку-посадку через підземні переходи, де є така можливість, а Фортеці незламності з резервним живленням готові приймати гостей весь день.

Всіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, приймуть на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.

Київська кільцева електричка продовжує курсувати чітко за графіком.