Разведка США: наступление российской армии в Украине не продвинется в 2023 году

Российская армия, вероятно, не сможет сохранять нынешнюю интенсивность наступления в Украине и вряд ли в 2023 году продвинется вперед, заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушании в Сенате США.

«Мы не предвидим, что в текущем году российская армия восстановится в достаточной степени, чтобы добиться крупных территориальных завоеваний», — сказала она.

При этом российский президент Владимир Путин может считать, что время работает на него, и затягивание войны «может стать для него лучшим из оставшихся путей к обеспечению российских стратегических интересов в Украине, даже если это займет годы», считает глава разведки США.

По словам Хейнс, в сообществе американских разведчиков считают, что после года войны и провала основных стратегических целей России в Кремле стали лучше понимать ограничения российских сил. При этом армия страдает от потерь личного состава и недостатка боеприпасов, который усугубляется международными санкциями.

Поэтому, сказала Хейнс, Путин теперь, вероятно, «сосредоточен на более скромных военных целях».

«Если Россия не объявит принудительную мобилизацию и не определит для себя серьезные источники поставки боеприпасов, ее армии будет все сложнее поддерживать даже нынешний уровень наступательных действий», — сказала Хейнс.

В результате основной задачей российской армии на востоке Украины может стать удержание оккупированных территорий, добавила она.