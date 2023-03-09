Правящая партия Грузии на фоне протестов в стране отозвала законопроект об «иностранных агентах»

Правящая партия «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» опубликовали заявление о решении отозвать из парламента законопроект об «иностранных агентах», принятый в первом чтении.

В заявлении указано, что законопроект вызвал разногласия в обществе. «Машина лжи» смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», – заявили они.

«Мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», – сказано в сообщении.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это привело к массовым протестам, у здания парламента собрались от пяти до десяти тысяч человек. Фиксировались стычки протестующих с полицией, в результате чего силовики применили слезоточивый газ и водометы. Сообщалось, что в центр Тбилиси направляются «скорые» для оказания помощи митингующим, пострадавшим от действия слезоточивого газа. МВД Грузии данные о пострадавших протестующих не привело, задержаны были 66 человек.

Восьмого марта акция возобновилась. В отличие от первой, во многом стихийной акции, состоявшейся 7 марта, протестующие, как писали «Новости Грузии», пришли к зданию грузинского парламента организованно. Среди митингующих – участницы Женского марша, студенты, сторонники оппозиционных партий. Протестующие пошли на штурм парламента, они начали ломать ограждение и бить стекла здания парламента. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ.

По оценкам издания Paper Kartuli, под стенами парламента Грузии собрались не менее сорока тысяч демонстрантов. Во время выступления перед митингующими лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об «иностранных агентах» из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.

Второй законопроект, «О регистрации иностранных агентов», грузинские парламентарии должны были рассмотреть в первом чтении 9 марта. Однако он, как сообщало «Эхо Кавказа», не будет вынесен на голосование – его отправили в Венецианскую комиссию без обсуждения на пленарном заседании.