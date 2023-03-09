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Польща погодилася передати Україні винищувачі МіГ-29 разом зі Словаччиною

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь ствердив, що в Польщі погодилися спільно передати ЗСУ радянські винищувачі МіГ-29, нині словацький уряд має ухвалити рішення

Про це мовиться на фейсбуці міністра оборони Словаччини.

Він підтвердив, що Польща офіційно погодилася на спільну передачу МіГ-29 для України.

«На зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції в середу польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільний підхід Словаччини і Польщі до передачі Україні надлишкових винищувачів МіГ-29 з обох країн. Президент Польщі також підтвердив готовність своєї країни зробити це в інтерв’ю CNN», — зазначив Ярослав Надь, наголосивши, що нині настав час урядові Словаччини ухвалити рішення.

9 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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