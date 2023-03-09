Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі в середу, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

За словами Столтенберга, в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.

«Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів», — сказав Столтенберг.

За його словами, якщо це трапиться, то це не обов’язково буде відображати переломний момент у війні.

«Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну», — зауважив генсек Альянсу.