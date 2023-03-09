Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції проти “Росатому”

Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, зокрема проти “Росатома”, через що російська компанія почала розширювати свою діяльність на інші сектори.

Про це повідомляє видання PAP.

“Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з Росатомом є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти Росатому. Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання” – повідомило одне з джерел у ЄС.

Зазначається, що до Брюсселя також надходить інформація, що “Росатом” у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

“Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що Росатом свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене з санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що Росатом став проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою” – йдеться у матеріалі.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

“Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що Росатом починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери” – сказав він.