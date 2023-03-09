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Енергетики підключили Запорізьку АЕС до енергосистеми України

Фахівці Укренерго відновили енергоживлення окупованої Запорізької АЕС, перерване ворожими ракетними ударами в ніч на 9 березня
Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить із дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Енергоатомі повідомили, що в ніч на 9 березня після ракетних обстрілів росіян відключилася остання лінія зв’язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України.

«Ушосте за час окупації 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу», — зазначили в Енергоатомі.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що РФ укотре ставить світ на межу ядерної катастрофи.

9 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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