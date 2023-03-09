Цена газа в ЕС упала ниже $450 впервые с июля 2021 года — газовая война РФ провалилась

Газовая война, которую больше года вела россия, полностью провалилась, считают аналитики. В результате кремлевский режим потерял полностью европейский рынок газа, а цены вернулись к периоду до энергетической конфронтации.

Россия вынуждена просто сжигать гигантские объемы газа на своей территории.

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures опустилась ниже $450 за тысячу кубометров, упав ниже этой отметки впервые с 27 июля 2021 года. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 марта снизилась на 3,63%, достигнув €40,6 за 1 МВт·ч, или $449 за тысячу кубометров с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 марта хранилища газа были заполнены почти на 61%. Заполнение хранилищ было на рекордном уровне и превысило средний сезонный показатель за последнее десятилетие (39%). По информации Reuters, ожидается, что 31 марта хранилища будут заполнены почти на 55% по сравнению с 26% на ту же дату в 2022 году.

Потребление газа в Европе сократилось за счет закрытия промышленных предприятий, проведения кампаний по информированию населения о способах сокращения энергопотребления, активного импорта СПГ и более мягкой, чем обычно, погоды, сообщило агентство. Прошедшая зима стала второй самой теплой в Европе за всю историю наблюдений, уступая только зиме 2019-2020 годов. Отсутствие морозов привело к сокращению спроса на газ для отопления во многих странах.