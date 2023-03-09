 
«  
  »

Через російські обстріли відключилася остання лінія зв’язку з окупованою Запорізькою АЕС, вона знеструмлена

Запорізька АЕС
Після ворожих обстрілів 9 березня остання лінія зв’язку з окупованої Запорізькою АЕС відключилася, станція залишилася знеструмленою

Про це повідомили в Енергоатомі.

Уночі, о 03:53 9 березня, відключилася остання лінія зв’язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України, це сталося після ракетних обстрілів росіян.

«Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту. Вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу», — зазначили в Енергоатомі.

Так, якщо не поновити зовнішнє живлення станції упродовж цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками.

«Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт», — додали в пресслужбі.

Міністр енергетики Герман Галущенко ствердив, що РФ учергове ставить світ на межу ядерної катастрофи: «Чергова варварська масована атака на енергетичну інфраструктуру України. В результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила ЗАЕС. Зараз станція працює на дизельних генераторах. Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного  дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС».

9 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  