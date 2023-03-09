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ЄС спрямує 1 млрд євро на компенсацію негайної військової допомоги Україні та підготує понад 11 тис. військових ЗСУ в березні

Жозеп Боррель
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри оборони погодили надання €1 мільярда на компенсацію негайної військової допомоги Україні та про підготовку понад 11 тис. військових

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву верховного представника ЄС Жозепа Борреля у Стокгольмі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу.

«До кінця цього місяця наша Військова допоміжна місія (EUMAM-Ukraine) завершить тренування більш ніж 11 тисяч українських солдатів. Всі країни-члени висловили задоволення результатами, які були досягнуті в рамках цієї тренувальної місії, і зобов’язалися робити більше», — каже Боррель.

ЄС підготує екіпажі для танків, які будуть поставлені в Україну від країн-членів НАТО.

Ще 30 тисяч військових Збройних Сил планують підготувати в рамках місії до кінця року.

Також Боррель запропонував план щодо постачання Україні снарядів на 2 мільярди євро.

«Мова йде про постачання з наявних запасів, для чого я пропоную виділити з Європейського фонду світу 1 млрд євро, другий крок — спільні закупівлі боєприпасів калібру 155 мм, на що має бути виділено ще 1 млрд євро, і переведення нашої промисловості до режиму військового стану», — розповів представник ЄС.

Боррель висловив сподівання, що його ініціативу затвердять на плановій спільній зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС 20 березня у Брюсселі. Додав, що ЄС вважає за краще, щоб озброєння проводилися в Європі, але для термінового постачання Україні закуповувати снаряди можна будь-де.

9 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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