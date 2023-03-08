 
«  
  »

Залужний не потрапив у пастку Росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, — The Economist

залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не потрапив у пастку росіян у Бахмуті й не став палити резерви для наступу.

Про це з посиланням на джерела пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ

Видання пише, що наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ.

Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат для росіян, ніж для українців.

«І що ще важливіше: генерал Залужний уникнув очевидної пастки», — йдеться у матеріалі. 

8 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  