Виды пиломатериалов — советы от специалистов

Породы древесины, их классификация и характеристики определяют, для чего они подходят. Познакомьтесь со всем их разнообразием и сделайте осознанный выбор. Древесина — один из тех даров природы, которые помогли нашему виду эволюционировать.

Этот ценный материал, содержащийся в древесных стволах деревьев, позволил нам как виду создавать орудия труда, дома, постройки. Его способность к сопротивлению, изоляции и гибкости делает его необыкновенным сырьем, которое остается незаменимым и сегодня, несмотря на технический прогресс. Познакомьтесь с древесиной: ее видами и характеристиками. Купить пиломатериалы можно в нашем магазине. Обычно древесину различают по составу, твердости, толщине и т.д. Вот основные виды древесины и их характеристики:

Твердые породы: это те породы, которые происходят из лиственных деревьев и обладают высокой прочностью, что делает их идеальными для паркетных полов, мебели и некоторых конструкций. Твердые породы древесины встречаются в таких деревьях, как дуб, орех и т.д.

Мягкие породы: есть такие деревья, как тополь, ива, акация или сосна, что дают древесину, с которой легче работать, обычно светлых тонов. Этот вид древесины обычно является сырьем для бумаги.

Смолистые породы: как следует из названия, эти породы древесины содержат смолу и очень устойчивы к влажности. Она используется в строительстве мебели и в некоторых видах бумаги, встречается в кедре, кипарисе и т.д.

Тонкие породы древесины: породы древесины, получаемые из клена, эбенового дерева, венге или ели, тонкие и поэтому менее прочные. Они используются в художественных и декоративных целях, а также для изготовления некоторых видов мебели и музыкальных инструментов.

Кроме того, следует также отметить, что существует еще один вид древесины. В настоящее время можно встретить гибриды древесины, которые сочетают в себе различные породы. Это связано с тем, что существуют сборные пиломатериалы, которые изготавливаются из остатков других пород древесины, твердых пород, хвойных пород и т. д. Комбинация этих пород дает ДСП, фанеру, ДВП или таблекс.

Лиственные породы известны как широколиственные или твердые породы из-за их древесной консистенции. Они имеют широкий спектр цветов — от бледного до темно-коричневого. Как правило, это деревянные доски с не очень пористой поверхностью, богатой дубильными веществами, поэтому пропитывать их морилками, клеями или лаками иногда дорого. Магазин База Дров (https://baza-drov.com.ua/) позволит приобрести пиломатериалы по доступным ценам.