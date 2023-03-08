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У США вивчають можливість встановити сучасні західні ракети на українські МіГи

МіГ-29
Збройні сили США вивчають можливість інтеграції удосконалених західних ракет класу «повітря — повітря» в українські винищувачі радянського зразка, намагаючись обладнати старі платформи новими можливостями

Про це пише Politico.

За інформацією видання, офіційні особи вивчають, чи можна встановлювати на українські МіГи сучасні ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, як-от F-16 виробництва США.

Якщо цей досвід буде вдалим, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами «повітря-повітря», деякі з яких уже є на їхньому озброєнні.

Такі зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні, оскільки й Україна, й Росія готуються до великих наступів цієї весни.

«Ми підтримуємо регулярні контакти з українськими лідерами та продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною щодо їхніх потреб у безпековій допомозі – як найближчої, так і довгострокової, – сказав підполковник Гаррон Гарн. – Наша увага й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні українців реальними боєздатними можливостями, щоб вони могли захищати свою країну, але з міркувань безпеки ми не будемо обговорювати, які ініціативи ми можемо чи ні вживати в цих напрямах».

AIM-120 AMRAAM (англ. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американська всепогодна керована ракета класу «повітря – повітря» середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. може застосовуватися по широкому спектру цілей, включаючи безпілотники та крилаті ракети.

8 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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