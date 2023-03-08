США и Литва ведут переговоры по Китаю

В марте 1990 года Литва стала первой республикой, отколовшейся от Советского Союза, провозгласив себя независимым государством.

Тогда это решение приветствовал Белый дом.

Тридцать три года спустя эта страна Балтии с населением около 2,7 миллиона человек делает смелые шаги, чтобы противостоять Китаю, восходящей мировой державе века.

В этом она находит поддержку Вашингтона, в то время как администрация Байдена пытается использовать трансатлантические партнерства на фоне опасений Запада, что Пекин рассматривает возможность поставок оружия России в ее войне с Украиной.

В Вашингтоне состоялись двусторонние консультации на высоком уровне между министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и координатором Совета национальной безопасности по Индо-Тихоокеанскому региону Куртом Кэмпбелом.

В заявлении говорится, что они обсудили «общую приверженность демократическим ценностям, правам человека и поддержке международного порядка, основанного на правилах», а также «важность устойчивости цепочек поставок» – так на языке дипломатов называют политику, направленную на противостояние влиянию Китая.

«Мы давно поддерживаем Литву в противостоянии принуждению со стороны КНР и попыткам превратить это принуждение в экономические возможности», – заявил журналистам координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы будем продолжать совместную работу по укреплению прочного экономического партнерства Литвы и Тайваня, по обеспечению значимого участия Тайваня в международных форумах, а также по развитию и углублению связей между людьми», – сказал Кирби, используя формулировки из совместного заявления Ландсбергиса и госсекретаря Энтони Блинкена.

Напряженность усиливалась в последние годы в связи с расширением дипломатических и торговых связей Литвы с Тайванем – самоуправляемым островом, который Пекин считает своей провинцией.

Через несколько дней после открытия «Представительства Тайбэя в Литве», фактически играющего роль посольства, Пекин понизил уровень дипломатических отношений и заблокировал большую часть торговли с Вильнюсом, объяснив это нарушением политики «Одного Китая».

Действия Китая побудили ЕС подать против него иск во Всемирную торговую организацию в связи с «дискриминационной торговой практикой» в отношении Литвы.

По мнению Евросоюза, они угрожают целостности единого рынка ЕС. Пекин отрицает запрет китайским компаниям вести дела с литовскими партнерами.

До этих событий у Литвы был очень скромный объем торговли с Китаем, поэтому предпринятые Пекином торговые меры возымели ограниченный эффект.

В ноябре 2021 года США предоставили 600 миллионов долларов в рамках соглашения об экспортном кредите, чтобы помочь стране противостоять давлению со стороны Китая.

Вашингтон также поддержал иск в ВТО в поддержку Вильнюса.