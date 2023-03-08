Пусковое реле для холодильника Атлант

Конструкция холодильника достаточно сложна и состоит из больших узлов, да и из небольших или даже мелких. Одним из интереснейших элементов холодильника является пусковое реле, которое выглядит как небольшая пластиковая коробочка, но при этом от реле очень зависит успешность работы компрессора холодильника, а значит и самого холодильника в целом.

Для чего нужно пусковое реле?

Пусковое реле для холодильника Атлант — один из наиболее важных компонентов, при поломке которого может выйти из строя весь агрегат. Пусковое реле отвечает за непосредственную работу мотора холодильника, и является в некотором роде устройством, задающим работу компрессора. При помощи этого элемента запускается и отключается пусковая обмотка двигателя, а значит – и сам мотор.

Как работает пусковое реле?

Принцип действия пускового реле для холодильника Атлант достаточно прост. Когда температура внутри камеры падает ниже заданной терморегулятором, то контакты терморегулятора замыкаются. В этот момент реле получает сигнал на запуск мотора-компрессора.

В таком механизме также часто встраивается тепловое реле с пластинами, через такое реле проходит ток. Когда величина превышает некий порог, то контакты разъединяются и компрессор прекращает свою работу.

Как понять что сломалось пусковое реле?

Холодильник в нормальном рабочем режиме должен работать без всяких посторонних шумов, дребезжаний и стуков. Но, стоит понимать, что и полная тишина при нормальной работе холодильника не свойственна, ведь компрессор периодически включается и отключается.

Если же при работе прибора слышен шум, скрежет, дребезжание, или компрессор не запускается вовсе, то стоит понимать, что в большой вероятности возникли проблемы с реле компрессора холодильника. Еще о перегреве реле может свидетельствовать рабочие вентиляторы, но запуск компрессора не происходит.

Диагностика пускового реле

Последовательная проверка поможет выявить все причины поломки пускового реле холодильника Атлант и выбрать вид ремонта, который устранит неполадки и сократит связанные с ним затраты. Основные этапы тестирования:

проверка загрязнения или окисления контактов – почистить их можно с помощью наждачной бумаги;

осмотр вспомогательной обмотки после снятия самого реле;

контроль работы штока – специальный антикоррозийный состав удалит с него ржавчину;

заключительная диагностика с помощью тестера.

Как заменить пусковое реле?

Для замены или ремонта пускового реле для холодильника Атлант вам потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;

• отвертка;

• гаечный ключ.

Для замены предварительно отключите технику от питания. Снимите крышку с заднего корпуса, отодвиньте холодильник от стены и выкрутите винты. После этого снимите реле компрессора, в таком случае подденьте фиксатор, удерживающий пусковое реле. Отсоедините жгут проводов, достаньте пусковое реле и отключите конденсатор. Установите новое реле, вставив его с конденсатором в клеммы компрессора. Вставьте жгут проводов в новое пусковое реле. Установите на место фиксатор провода, чтобы удерживать пусковое реле на компрессоре. Включите холодильник и задвиньте его на место.

Где купить пусковое реле?

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Подведем итог

Небольшой относительно своих габаритов реле холодильника выполняет очень важную роль в процессе эксплуатации агрегата. Так, реле отвечает за успешный запуск компрессора холодильника, а в процессе активной фазы работы защищает его от перенапряжения, перегрева и негативных внешних воздействий. Таким образом, понимаем, когда возникают экстремальные условия работы, реле принимает на себя основной удар.