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Пусковое реле для холодильника Атлант

Конструкция холодильника достаточно сложна и состоит из больших узлов, да и из небольших или даже мелких. Одним из интереснейших элементов холодильника является пусковое реле, которое выглядит как небольшая пластиковая коробочка, но при этом от реле очень зависит успешность работы компрессора холодильника, а значит и самого холодильника в целом.

Для чего нужно пусковое реле?

Пусковое реле для холодильника Атлант — один из наиболее важных компонентов, при поломке которого может выйти из строя весь агрегат. Пусковое реле отвечает за непосредственную работу мотора холодильника, и является в некотором роде устройством, задающим работу компрессора. При помощи этого элемента запускается и отключается пусковая обмотка двигателя, а значит – и сам мотор.

Пусковое реле на компрессоре

Как работает пусковое реле?

Принцип действия пускового реле для холодильника  Атлант достаточно прост. Когда температура внутри камеры падает ниже заданной терморегулятором, то контакты терморегулятора замыкаются. В этот момент реле получает сигнал на запуск мотора-компрессора.

В таком механизме также часто встраивается тепловое реле с пластинами, через такое реле проходит ток. Когда величина превышает некий порог, то контакты разъединяются и компрессор прекращает свою работу.

Как понять что сломалось пусковое реле?

Холодильник в нормальном рабочем режиме должен работать без всяких посторонних шумов, дребезжаний и стуков. Но, стоит понимать, что и полная тишина при нормальной работе холодильника не свойственна, ведь компрессор периодически включается и отключается.

Если же при работе прибора слышен шум, скрежет, дребезжание, или компрессор не запускается вовсе, то стоит понимать, что в большой вероятности возникли проблемы с реле компрессора холодильника. Еще о перегреве реле может свидетельствовать рабочие вентиляторы, но запуск компрессора не происходит.

Диагностика пускового реле 

Последовательная проверка поможет выявить все причины поломки пускового реле холодильника Атлант и выбрать вид ремонта, который устранит неполадки и сократит связанные с ним затраты. Основные этапы тестирования:

  • проверка загрязнения или окисления контактов – почистить их можно с помощью наждачной бумаги;
  • осмотр вспомогательной обмотки после снятия самого реле;
  • контроль работы штока – специальный антикоррозийный состав удалит с него ржавчину;
  • заключительная диагностика с помощью тестера.

меряем сопротивление позистора

Как заменить пусковое реле?

Для замены или ремонта пускового реле для холодильника Атлант вам потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;

• отвертка;

• гаечный ключ.

Для замены предварительно отключите технику от питания. Снимите крышку с заднего корпуса, отодвиньте холодильник от стены и выкрутите винты. После этого снимите реле компрессора, в таком случае подденьте фиксатор, удерживающий пусковое реле. Отсоедините жгут проводов, достаньте пусковое реле и отключите конденсатор. Установите новое реле, вставив его с конденсатором в клеммы компрессора. Вставьте жгут проводов в новое пусковое реле. Установите на место фиксатор провода, чтобы удерживать пусковое реле на компрессоре. Включите холодильник и задвиньте его на место.

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Где купить пусковое реле?

Выбрать и заказать  пусковое реле для холодильника,  которое будет максимально полно соответствовать вашим требованиям, вы можете при помощи интернет-магазина Мастер Плюс. Если у вас возникли трудности с подбором необходимой запчасти, то вы всегда можете позвонить на наш номер и наши специалисты проконсультируют вас и помогут оформить заказ с доставкой по всей Украине в кратчайшие сроки. Помните, правильно подобранные запасные части – залог качественного ремонта.

Подведем итог

Небольшой относительно своих габаритов реле холодильника выполняет очень важную роль в процессе эксплуатации агрегата. Так, реле отвечает за успешный запуск компрессора холодильника, а в процессе активной фазы работы защищает его от перенапряжения, перегрева и негативных внешних воздействий. Таким образом, понимаем, когда возникают экстремальные условия работы, реле принимает на себя основной удар.

8 марта, 2023 | Category: Новости

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