Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab

Уряд Сеула дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє Reuters із посиланням на представника оборонних закупівель у Сеулі.

Як заявив агентству директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьонг Чол, Бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу.

«Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA. Відтак ми ухвалили рішення надати ліцензію на експорт до Польщі», — сказав він в інтерв’ю Reuters.

Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab. Заява представника DAPA є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти для зброї для протистояння Росії.

Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, Krab — це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, башти британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем.

Після вторгнення Росії в лютому минулого року Польща відправила в Україну 18 Krab у травні, і дві країни підписали замовлення на десятки інших.