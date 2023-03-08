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Нацгвардійці поблизу Бахмута збили російській штурмовик Су-25

Уночі 6 березня захисники Нацгвардії у районі Бахмута, що на Донеччині, збили російський штурмовий літак Су-25 на відстані до 4 км

Про це поінформували в МВС.

Зазначається, що захисники з Національної гвардії України вночі 6 березня збили російський Су-25 з ПЗРК «Перун». Це сталося поблизу Бахмута на Донеччині з відстані до чотирьох кілометрів.

«Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома», — ствердив командир дивізіону «Партизан».

8 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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