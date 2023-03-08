Кремль усиливает репрессии по мере того, как его пропаганда теряет свое влияние

Закон против «фейков про российскую армию» на днях отметил свою страшную годовщину

Еще в декабре в эфире телеканала «Дождь» научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков сделал осторожное заявление о том, что можно было бы назвать «развивающейся усталостью внутрироссийской аудитории от пропаганды».

«[Пропаганда] теряет свою убедительность. На первый план у россиян выходит страх перед большой войной и они перестают чувствовать какую-либо заботу государства о внутренних проблемах страны», — отметил Гудков. Он пояснил, что, несмотря ни на что, «отношение россиян к Западу стало меняться в лучшую сторону».

Естественно, это досадное для Кремля явление, не осталось без его внимания. Волна репрессий против потенциальных распространителей альтернативной кремлевской пропаганде информации начала нарастать.

В этих целях власти РФ уже год используют закон против «фейков про российскую армию».

Так называют Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», устанавливающий уголовную ответственность за «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действия государственных органов за рубежом».

По этому закону осуждены уже сотни человек, в том числе журналисты, чья работа состоит в том, чтобы сообщать новости, в том числе — с полей сражений в Украине.

Даже официальные данные ошеломляют: в России за прошлый год было заблокировано более 190 000 сайтов и веб-страниц. Прокуратура РФ направила в Роскомнадзор (отраслевой медиарегулятор — примечание «Г.А.») более 1700 требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях.

Тысячи людей арестованы. В подавляющем большинстве случаев обвиняемыми стали журналисты, при этом список занятий других участников подобных процессов очень широк: это — и пенсионеры, и священники, и школьники, и домохозяйки, и художники, и сотрудники МЧС, и даже — кочегар. Закон, как ожидается, будет ужесточаться и дальше.

Последовали и приговоры на огромные сроки. Самые нашумевшие среди них — Алексею Горинову и Илье Яшину, по 7 и 8,5 лет, соответственно.

«Адская охота» за представителями «четвертой власти» распостраняется по стране. На днях в Кемеровской области суд приговорил журналиста Андрея Новашова к 8 месяцам исправительных работ. Новашов оказался первым российским журналистом, который не покинул страну и, при этом, в отношении которого возбудили уголовное дело по этой самой злосчастной статье — о «фейках» про ВС РФ. Выбранная мера пресечения для журналиста — «запрет на пользование интернетом и посещение массовых мероприятий» — фактически ставит крест на его профессиональной деятельности.

Еще один антиконституционный закон

По мнению известного московского юриста Ларисы Мове, адвоката «Адвокатской Палаты г. Москвы», члена Комиссии по защите социальных и профессиональных прав адвокатов, так называемый закон «о фейках» прямо «противоречит статье 29 Конституции РФ, предусматривающей свободу мнения и убеждения, а также право граждан на получение информации».

Адвокат подчеркнула, что «никаких оснований для безоговорочного принятия одной версии происходящего, вопреки все равно просачивающимся сведениям, принятым конституционным порядком не предусмотрено».

«Вероятно, внесенных [Путиным] изменений в Конституцию не хватило», — добавила она, отметив, что «совершенно очевидно, что спешное принятие подобных законов» и их беспрерывное «совершенствование» при «крайне расплывчатых формулировках» направлены на запугивание граждан.

По мнению Ларисы Мове, эти меры необходимы «для поддержания в информационном поле и сознании граждан своей, [кремлевской] версии происходящего».

«Власть пугает граждан так, чтобы ни у кого не возникало желания подвергать правильность ее действий ни малейшему сомнению. А если вдруг, предложенная “версия новостей” не будет подтверждена действительностью: что ж, тем хуже для действительности…» — иронично пояснила Мове.

Адвокат с сожалением подтвердила, что с точки зрения морали и права данные репрессивные меры в отношении журналистов можно назвать «прямым запретом на профессию».

Принцип соразмерности приговора и деяния — нарушен

Адвокат также предложила сравнить огромные сроки, которые получают сегодня по статье 207.3 УК РФ — 7, 8, 9 лет лишения свободы за репост или мнение, со сроками за убийства и разбой.

Анализ правоприменения в стране, по мнению московского адвоката, показывает, что большинство принятых в последнее время законов РФ ясно дают понять гражданам: «лучше причинить зло человеку, чем высказаться по-поводу происходящего в стране».

Например, сегодня в России срок лишения свободы за убийство — от 6 лет (часть 1 статьи 105 УК РФ), а за убийство при отягчающих обстоятельствах (убийство двух или более лиц, беременной женщины, и т. п.) — от 8 лет лишения свободы. За причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, повлекшего инвалидность, либо смерть потерпевшего — нижний предел наказания не определен вовсе (статья 111 УК РФ).

«Подобное несоблюдение принципа соразмерности в РФ становится нормой, мол, “делайте что хотите, убивайте друг друга, но не смейте сказать что-либо против “руководящей” линии», — пояснила адвокат.

При этом, Лариса Мове напомнила, что «роль руководства страны как руководящей и направляющей силы Конституцией РФ не предусмотрена вовсе», а в части 2 статьи 13 прямо записано, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Адвокат убеждена, что по прошествии времени, в случае возврата к доктрине правового государства, все эти «результаты законотворчества» придется отменять целиком и выстраивать законодательство страны заново.

Голос Америки