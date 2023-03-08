3 мифа об УЗИ органов малого таза Білий дім назвав причини, чому США допомагають Україні » Китай вперше з початку війни назвав Росію своїм головним партнером. Лідер КНР Сі Цзіньпін та глава МЗС Китаю Цінь Ган у вівторок виступили з вкрай різкими заявами на адресу США, які багато експертів вважають надмірними навіть з урахуванням натягнутих відносин між Пекіном і Вашингтоном. При цьому вперше з початку війни в Україні Пекін відверто назвав Росію своїм головним партнером. На думку аналітиків, можливо, таким чином Китай повідомляє про свої наміри у міжнародній політиці на найближче майбутнє. Лідер КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на з’їзді Компартії у вівторок, звинуватив США у спробі «оточити та придушити» Китай. Його мова рясніла викривальними зворотами і здалася багатьом надзвичайно різкою навіть для представника Пекіна. «Західні країни на чолі зі США здійснюють проти нас всебічне стримування, оточення та придушення», — сказав Сі Цзіньпін. Аналітики зазначають, що китайський лідер рідко безпосередньо згадує США у своїх виступах, воліючи використовувати загальніші звернення до Заходу. У ході пресконференції після закінчення з’їзду у не менш різкій формі висловився глава МЗС Китаю Цінь Ган. «Якщо США не натиснуть на гальма і продовжать рухатися неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходу вагонів з рейок і аварії, конфронтація виникне обов’язково», — сказав Ган. Зокрема, він мав на увазі втручання США в політику Китаю щодо Тайваню, який у Пекіні вважають своєю територією. Вашингтон обіцяє Тайваню захист у разі зазіхань Китаю на його суверенітет. Напруга між Тайванем і Китаєм настільки велика, що тайванський президент Цай Інвень попросила спікера Конгресу Кевіна Маккарті прийняти її у Вашингтоні, а не приїжджати на острів, як планувалося раніше. Влада Тайваню побоюється, що візит американської делегації може спровокувати Пекін на воєнні дії. Небезпечна напруга Ступінь протистояння між Китаєм та США викликає великі побоювання у світі. Тайвань далеко не єдина причина для зіткнень. Сторони непримиренні у питаннях російської агресії проти України, кібербезпеки та світового панування у сфері технологій. Вашингтон бачить у Китаї головну загрозу своїй національній безпеці та всіляко намагається обмежити вплив цієї країни у світі. Серед заходів, що вживаються США, — запровадження санкцій щодо китайських технологічних компаній, контроль над експортом та встановлення зв’язків з іншими гравцями азійсько-тихоокеанського регіону. Нова хвиля загострення пов’язана з нещодавньою появою в небі над США невідомої повітряної кулі. Американська сторона заявила тоді, що це була китайська куля-шпигун, і збила її, дочекавшись, коли куля виявиться над безпечною для цього зоною. У Пекіні стверджують, що це була куля для метеорологічних спостережень, що збилася з курсу і випадково увійшла до повітряного простору США. За словами китайської влади, реакція Вашингтона була надмірною та агресивною. «Цей інцидент виявив щось фундаментальне. А саме те, що погляди США на Китай та їхнє сприйняття нашої країни серйозно спотворені. Вони дивляться на Китай як на свого головного суперника та основну геополітичну загрозу. Це можна порівняти з тим, коли неправильно застібаєш перший ґудзик та інше йде шкереберть. У результаті політика США щодо Китаю повністю збилася з раціональних та здорових рейок», — заявив у вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Важливий сигнал для Москви Ган торкнувся розбіжностей в українському питанні, звинувативши Вашингтон у подвійних стандартах. «Навіщо робити гучні заяви про те, що треба поважати суверенітет та територіальну цілісність України, але при цьому не поважати суверенітет та цілісність у питанні китайського Тайваню?» – сказав Ган. «Навіщо просити Китай не давати Росії зброю, але при цьому продавати зброю Тайваню, порушуючи довгострокові домовленості?» – продовжив він. У своєму виступі глава МЗС Ган високо оцінив тісне партнерство Китаю з Росією, сказавши, що між двома державами «прокладено шлях довіри» та створено модель міжнародного співробітництва. «Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта», — сказав головний китайський дипломат. «Чим більше турбулентності сьогодні у світі, тим міцнішими мають ставати зв’язки Китаю та Росії», — підсумував Цінь Ган. На завершення він дещо пом’якшив свою антиамериканську риторику, заявивши, що у відносинах Китаю та США мають превалювати спільні інтереси та спільна відповідальність. Для Москви настільки явне запевнення у дружбі може стати важливим сигналом. Кремль давно чекає від Китаю підтримки у війні, розв’язаної Путіним в Україні, і просив військової допомоги, але досі Пекін поводився вкрай стримано. Нещодавно представники США безпосередньо попросили китайську владу утриматися від продажу озброєнь Росії.