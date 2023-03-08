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Фільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть у понад 80 країнах світу

"Мавка. Лісова пісня"
За перший вікенд в українському прокаті «Мавка. Лісова пісня» обійшла за кількістю проданих квитків американський блокбастер «Аватар 2: Шлях Води». Стрічку покажуть у понад 80 країнах світу

Про це інформує пресслужба.

«За перший вікенд у прокаті «Мавка» обійшла американський блокбастер «Аватар 2: Шлях Води» за кількістю проданих квитків — 189 048. Бокс-офіс за чотири дні у кіно склав 24 903 241 грн», — пише пресслужба.

Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри. Кількість охочих країн побачити українську анімаційну стрічку «Мавка. Лісова пісня» щодня лише зростає.

26 лютого в Саудівській Аравії провели допрем’єрний гранд-показ «Мавки», а згодом вже у країнах Близького Сходу, зокрема Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену та Північної Африки — Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара. 5 березня фільм побачили в Абу-Дабі.

29 березня гігант міжнародної дистрибуції Universal Pictures Content Group та прокатник KMBO розпочнуть широкий національний кінотеатральний прокат «Мавки» у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії. А далі:

  • Австралія та Нова Зеландія — 6 квітня
  • Нідерланди — 19 квітня
  • Італія — 20 квітня
  • В’єтнам — 29 квітня
  • Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово — 27 квітня
  • Андорра та Іспанія — 28 квітня
  • Угорщина та Португалія — 4 травня
  • Румунія — 12 травня
  • Сербія та Чорногорія — 29 червня
  • Естонія, Литва, Латвія, Польща — 14 липня
  • Туреччина — 25 серпня

Згодом стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах.

8 марта, 2023 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес

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