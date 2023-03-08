Фільм «Мавка. Лісова пісня» покажуть у понад 80 країнах світу

Про це інформує пресслужба.

«За перший вікенд у прокаті «Мавка» обійшла американський блокбастер «Аватар 2: Шлях Води» за кількістю проданих квитків — 189 048. Бокс-офіс за чотири дні у кіно склав 24 903 241 грн», — пише пресслужба.

Права на показ мультфільму придбали більш ніж 80 країн світу, понад 50 з них вже визначились з точними датами кінопрем’єри. Кількість охочих країн побачити українську анімаційну стрічку «Мавка. Лісова пісня» щодня лише зростає.

26 лютого в Саудівській Аравії провели допрем’єрний гранд-показ «Мавки», а згодом вже у країнах Близького Сходу, зокрема Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену та Північної Африки — Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара. 5 березня фільм побачили в Абу-Дабі.

29 березня гігант міжнародної дистрибуції Universal Pictures Content Group та прокатник KMBO розпочнуть широкий національний кінотеатральний прокат «Мавки» у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії. А далі:

Австралія та Нова Зеландія — 6 квітня

Нідерланди — 19 квітня

Італія — 20 квітня

В’єтнам — 29 квітня

Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово — 27 квітня

Андорра та Іспанія — 28 квітня

Угорщина та Португалія — 4 травня

Румунія — 12 травня

Сербія та Чорногорія — 29 червня

Естонія, Литва, Латвія, Польща — 14 липня

Туреччина — 25 серпня

Згодом стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах.