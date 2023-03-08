Британия открыла военную базу на севере Норвегии для усиления роли НАТО в Арктике

Великобритания объявила об открытии военной базы на севере Норвегии для укрепления возможностей НАТО в Арктике на фоне российской агрессии.

Постоянные военные базы других других государств запрещены норвежскими законами, поэтому база Camp Viking открывается пока только на 10 лет.

Как говорится в заявлении Королевского военно-морского флота, база «стратегически выгодно расположена для сдерживания и позволит Британии быстро отвечать на угрозы на северных границах НАТО».

На базе будет размещаться Королевская морская пехота, которая станет «острием арктического копья, теми войсками, которые Британия будет применять для боев в крайне холодном климате».

База находится примерно в 65 км к югу от Тромсё. В Министерстве обороны Норвегии сказали, что раньше в комплексе, где сейчас расположена база Camp Viking, были расквартированы войска других союзников Норвегии по НАТО, а затем — голландская морская пехота.

Норвегия имеет общую границу с Россией протяженностью 198 км.